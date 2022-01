Een melkkoe moet ook eten: opbrengsten miljoenentransfers worden vooralsnog niet opnieuw in KV Oostende geïnvesteerd

KV Oostende is haar charmante toptrainer kwijt, terwijl de situatie in het klassement als vanouds penibel oogt. De verkoop van Blessin is dan wel een pijnlijke klap voor de achterban van de kustploeg, voor de Amerikaanse investeringsgroep is het een nieuwe triomf. Welke eersteklasser slaagt er immers in om haar trainer voor 2 miljoen euro te verkopen, een bedrag dat de totale balans aan transfers sinds vorige zomer ruw geschat op bijna 12 miljoen euro winst brengt. Terwijl er sinds de overname in 2020 enkel voor Makhtar Gueye een aanzienlijke som van één miljoen euro werd betaald, brachten de verkoop van Theate (5), Hendry (4,5), Bataille (2), Hjulsager (1,8) en nu ook Blessin flink wat geld in het laatje. Opdracht volbracht voor de Amerikaanse eigenaars, die vaak verkeerdelijk onder de noemer ‘Pacific Media Group’ geciteerd worden. Enkel Paul Conway maakt daar deel van uit. Hij bezit KVO samen met Chien Lee (NewCity Capital), Michael Kalt en Randy Frankel (Partners Path) en Krishen Sud (Sivik Global) - de vier investeerders die geld in KVO pompten. Zij hebben in twee jaar tijd de totale investering van ongeveer vijf miljoen euro op zijn zachtst gezegd te gelde gemaakt.