Een kwestie van punten en komma's: Sambi Lokonga zal voor vijf jaar tekenen bij Arsenal

Antwerp Hellas Verona wil Hongla van Antwerp naar Serie A halen

6 juli Wordt hij de eerste grote uitgaande transfer van Antwerp? Martin Hongla lijkt op weg naar de uitgang bij de Great Old. De 23-jarige Kameroense international staat namelijk hoog op het lijstje bij Hellas Verona, afgelopen seizoen nummer 10 in de Serie A. Antwerp bevestigt dat de Italianen al enkele weken concrete interesse tonen in de speler. Een akkoord is er echter nog niet.