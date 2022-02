Een kennismaking met Andreas Skov Olsen: “Het instorten van Eriksen zorgde voor een levensles: haal het beste uit élke dag”

Voetbal Nainggolan mist Italië en vindt dat het ‘money time’ is voor Duivels: “Als het niet gebeurt in Qatar, dan zal het niet meer gebeuren”

De liefde is voor altijd. In een interview met de Italiaanse krant ‘La Repubblica’ zegt Radja Nainggolan dat hij Italië mist. Het land, zijn vrienden, de restaurants. ‘Il Ninja' heeft het daarnaast over zijn veelbesproken levensstijl, zijn mislukt avontuur bij Inter en... de Rode Duivels.

4 februari