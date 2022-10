Een Italiaanse influencer als maïzena: hoe Radja Nainggolan met Anderlecht-spitsen Silva en Esposito op de foto belandde na avondje uit eten

Belgisch voetbalRadja Nainggolan heeft een opvallend plaatje via zijn Instagrampagina gedeeld. Op het beeld is de Antwerp-middenvelder te zien samen met Anderlecht-spitsen Fabio Silva (20) en Sebastiano Esposito (20) en het Italiaanse socialmediafenomeen Damiano Er Faina (34). Het bonte gezelschap genoot van een gezellig avondje uit eten.

Anderlecht zit momenteel in een diepe crisis en Nainggolan vertoeft in de Antwerpse B-kern nadat hij tien dagen geleden met een elektronische sigaret werd gespot op Sclessin. Het avondje uit kon mogelijk de gedachten verzetten. De beelden werden maandagavond gemaakt in Antwerpen, toen het viertal samen uit eten ging. “Niets speciaals”, aldus Sebastiano Esposito. “Het was gezellig tafelen en nadien waren we zeker op tijd weer thuis.”

Hoe dan ook blijft het opvallend dat spelers van twee concurrerende ploegen in crisis elkaar opzoeken. Dat Nainggolan plots bij de Anderlecht-spitsen terechtkwam is duidelijk aan de hand van het verleden. De ex-Rode Duivel zat met Esposito tussen wat uitleenbeurten door in de kern van Inter. De twee zaten onder Antonio Conte in de ruime selectie tussen 2019 en 2021. Beiden maakten nooit echt deel uit van de plannen, vandaar de uitleenbeurten.

De relatie tussen Nainggolan en Esposito is één. Twee is het spitsbroederschap tussen Esposito en Fabio Silva bij Anderlecht. De twee zijn leeftijdsgenoten (20 jaar) en zitten allebei bij Anderlecht op uitleenbasis. Logisch dan ook dat het duo elkaar opzoekt en eens samen uit eten gaat. Tot slot is er nog Damiano Er Faina, een Italiaanse voetbalinfluencer met een miljoenenpubliek op social media.

Ook hij heeft een duidelijke link met Nainggolan (en Esposito). In juni 2020 luchtte Nainggolan nog in een online gesprek op Twitch zijn hart bij Er Faina over zijn situatie bij Inter. Er Faina had op zijn kanalen ook Esposito al eens te gast. De Anderlecht-spits speelde begin dit jaar bovendien met Er Faina bovendien in een FIFA-toernooi tussen bekende koppen uit het Italiaanse voetbal.

