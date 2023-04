“Een half mirakel dat wij de top vier zouden halen”: Hein Vanhaezebrouck voor andermaal cruciaal duel in Mechelen

‘Missie play-off 1' nadert zijn ontknoping voor AA Gent. Als ze alles in eigen handen willen houden, winnen de Buffalo’s zondag maar beter in Malinwa. “Ik hoor dat ze in Mechelen iedereen scherp willen krijgen, dat Birger Verstraete gaat terugkeren in de ploeg”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Alle middelen worden aangehaald om terug scherpte in de ploeg te krijgen. Vooral tégen AA Gent, blijkbaar. De voorbije weken was het wel wat anders.”

KIJK. Hein Vanhaezebrouck: “Een half mirakel dat wij de top vier zouden halen”

Als AA Gent wint Achter de Kazerne en Club verliest op Westerlo, dan zijn de Buffalo’s al zeker van play-off 1. “Maar ik verwacht niet dat Club een steek zal laten vallen. Ik onderschat Westerlo niet, maar Club is volgens mij nog steeds van een ander niveau. Als je ziet wat wij dit seizoen al hebben meegemaakt, hoeveel spelers wij hebben gemist. Dan is het een half mirakel dat wij de top vier zouden halen. We zijn er nu zo dicht bij, dus laat ons het nu maar proberen te realiseren. Ik wil hetzelfde scenario als vorig jaar (toen greep AA Gent in extremis naast de top 4, red.) absoluut vermijden. Er zijn toen natuurlijk bepaalde dingen gebeurd in die match tegen Cercle (een buitenspelgoal van Somers telde omdat de cameraman nog niet op zijn plek zat, red.). Toevallig gaat hetzelfde scheidsrechterstrio onze match in Mechelen fluiten. Dat zal wel puur toeval zijn. Wij moeten lessen trekken op wat er vorig jaar is gebeurd.”

Als AA Gent play-off 1 haalt, en dus zeker is van Europees voetbal volgend seizoen, dan groeit het aanzien van de club. Niet onbelangrijk in een zoektocht naar vers geld. “Ik dacht na de goeie wedstrijd tegen een Premier League-club dat het hier file zou zijn op de parking aan de Ghelamco. Dat de investeerders in de rij zouden staan”, knipoogde Vanhaezebrouck. “Zo’n prestatie in een Europese kwartfinale lijkt mij sportief een aanleiding om te zeggen: ‘Oké, dit gaat de goede kant uit met AA Gent.’ Maar goed, ik was hier niet deze ochtend, dus ik weet niet of er een rij stond. Of ik mij bezighoud met welke investeerder er komt? Neen. Ik heb al bevoegdheden genoeg.”

Volledig scherm © BELGA

Niet alleen voor een toekomstige investeerder, maar ook om nieuwe spelers aan te trekken speelt Europees voetbal doorgaans een rol. “Ik ga niet zeggen dat dat onbelangrijk is”, aldus Vanhaezebrouck. “Europees voetbal is altijd aangenaam, maar voor spelers is het belangrijk om te zien dat AA Gent een club is met groeimogelijkheden en ambitie om ‘the next step’ te zetten. Zó kan je aantrekkelijke spelers aantrekken. Als je voor één speler strijdt met andere clubs, dan moet je laten zien dat ook jij middelen hebt. Anders kan je die gasten niet overtuigen om hier te tekenen. Daarom zijn er middelen nodig. Maar laat ons zeggen dat het, voorlopig, niet die kant uitgaat. Tot dusver horen we dat we op de lonen moeten besparen. Daar zie ik geen probleem in. Je moet altijd kijken naar rendement. Als je veel investeert, verwacht je ook dat het ‘high level’ is.”

Nog even terug naar dat Europese verhaal, na het knappe gelijkspel tegen West Ham. De drie Belgische clubs - AA Gent, Anderlecht en Union - deden het uitstekend. Is het niveau van onze clubs dan naar omhoog? “Ik doe niet mee aan de halleluja- en dramamomenten”, besloot Vanhaezebrouck. “Dit jaar is er al drama in Europa geweest, hé. Zelfs binnen onze eigen club. Wij staan nu als land op de achtste plek, en daar horen we thuis.”

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.