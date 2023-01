Een gouden driepunter voor KV Kortrijk: West-Vlamingen verslaan OH Leuven na doelpunt in minuut 92

KV Kortrijk kon mits een overwinning een prima zaak doen in het klassement. De Kerels sprongen bij een driepunter over KV Oostende naar een veilige vijftiende plaats. De troepen van Bernd Storck begonnen dan ook gretig aan de partij, maar het openingsdoelpunt viel aan de overkant. Tamari haalde héérlijk uit en vloerde zo KVK-goalie Vandenberghe. OHL was na die treffer de betere ploeg, maar toen aanvoerder Maertens met een blessure het veld moest verlaten, zakte de thuisploeg als een pudding in elkaar. Cojocaru kwam eerst nog goed tussen op een schot van Bruno, maar even later was de Roemeense goalie toch geklopt. Avenatti zocht Bruno met een voorzet, maar zijn inzet verdween rechtstreeks tegen de netten.

Meteen na rust spatte een vrije trap van Holzhauser uiteen op de paal. Kortrijk was dus gewaarschuwd en trok meteen daarna ten aanval en met succes. Sych trapte - via Ricca - de 1-2 voorbij Cojocaru in doel. Gueye had een unieke mogelijkheid aan de voet om de boeken helemaal toe te doen, maar de Senegalees miste onbegrijpelijk. Een zure misser, want enkele minuten later kopte Patris een hoekschop tegen de touwen. We leken af te stevenen op een gelijkspel, maar in de allerlaatste minuut kopte Avenatti de 2-3 binnen. Een gouden driepunter voor Kortrijk.