Een goed begin is het halve werk: jonge Duivels openen EK-kwalificatiecampagne met 1-3-zege tegen Kazachstan

Maar ‘t was een ploegmaat van die laatste twee die de score opende. Na een gewéldige pré-assist van Ait El Hadj kon Siquet de bal panklaar leggen voor Sardella, die goed mee was opgekomen. Het moeilijkste leek zo gedaan, maar op slag van rust bleef een hoekschop van de thuisploeg hangen in de Belgische zestien. Zhumabek draaide en mikte de bal door de benen van Vandevoordt.

Pijnlijk, maar lang kon Kazachstan niet genieten van die gelijke stand, want drie minuten later kon Onana (Hamburg) al voor 1-2 zorgen. Verschaeren mikte een vrijschop op de lat en de aanvoerder van de jonge Duivels was goed gevolgd. Onana is een controlerende middenvelder van Hamburg. In 2017 belandde hij via Zulte Waregem bij Hoffenheim en vorige zomer plukte HSV hem daar weg. Afgelopen seizoen speelde Onana 25 matchen in de tweede Bundesliga - hij scoorde twee keer.