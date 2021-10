Een ex-kapitein van de jonge Duivels, een winger waar Van Nistelrooij wild van is en eentje dat scoort aan de lopende band: de grootste Belgische talenten uit 2003

Belgisch voetbalIn de oorspronkelijke publicatie van onze ‘Next Gen’-reeks was van hem nog geen spoor, maar gisteren maakte Cisse Sandra toch maar mooi zijn debuut in de hoofdmacht van Club Brugge. Maar hoe vergaat het de andere talenten uit onze ‘Next Gen’-generatie 2004? Wie loste de verwachtingen in, wie bleef wat hangen en wie zijn de new kids on the block naast Sandra? Van Luca Oyen over Nathan Ngoy tot Daan Dierckx: ontdek in deze tweede aflevering de grootste 18-jarige Belgische talenten.