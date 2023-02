Een droom vervuld, een garantie op goals kwijt: Genk laat Onuachu naar Southampton trekken en vangt minstens 18 miljoen euro

Racing Genk is een garantie op goals kwijt. De competitieleider liet op de slotdag van de wintermercato de Premier League-droom van Paul Onuachu (29) in vervulling gaan. De topschutter verhuisde voor 18 miljoen euro (plus 3 miljoen) naar Southampton, waar hij voor 3,5 seizoenen tekende. Genk haalt als vervanger Toluwalase Emmanuel Arokodare (22). En dat is serieus balen voor Anderlecht, want alles leek erop dat hij bij paars-wit zou tekenen.

KIJK. Genk verliest Onuachu

Het spel zat sinds zondag op de wagen. Paul Onuachu had die avond nog twee keer gescoord in de 4-0-overwinning tegen Seraing. Een benutte penalty en een rake kopbal op voorzet van Mike Trésor. Niets aan zijn houding deed vermoeden dat een uitgaande transfer eraan zat te komen. De Nigeriaanse spits deed zijn werk, zoals hij zich dat had voorgenomen. Zich uit zijn lood laten slaan door het mislopen van een transfer was hem al eens overkomen, maar zou nu niet meer gebeuren.

Onuachu kende zo een waardig afscheid. Gisterenochtend trainde hij ook nog gewoon mee bij Genk. “Hij was heel aanwezig”, zei Wouter Vrancken op de persconferentie naar aanleiding van de match tegen Eupen. “Hij heeft zelfs nog nooit zoveel goals gemaakt. Hij was heel betrokken bij de voorbereiding op de wedstrijd. Gaf niet aan per se weg te willen.”

Volledig scherm © Photo News

Titelstrijd

Maar, er was een maar aan dat verhaal. “Ik ben ook niet zo naïef om te denken dat er vandaag niks meer kan gebeuren”, zei Vrancken. De T1 wist dat de makelaars van Onuachu niet voor niets naar de Cegeka Arena waren afgezakt. Het bod van Southampton was zondag namelijk aanzienlijk verhoogd, om uiteindelijk te stranden op 18 miljoen euro. Daar kan middels bonussen 3 miljoen euro bijkomen.

Genk had zich nochtans schrap gezet tegen de Premier League-miljoenen. Je topschutter – dé topschutter van de competitie – in volle titelstrijd verliezen, doe je niet graag. Terwijl Onuachu aan de zijde van zijn vertegenwoordigers wachtte, ging Racing toch overstag. Ook omdat het voorheen al beloftes had gedaan aan de speler om mee te werken aan een transfer, te meer omdat er nog een adequate vervanger (zie hiernaast) was gevonden.

85 goals

Onuachu nam in de late namiddag afscheid in Genk en zou in het Franse Nantes medisch gekeurd worden. Hij tekende voor 3,5 jaar bij Southampton, dat op Deadline Day de portemonnee opentrok voor Rennes-winger Kamaldeen Sulemana.

Het vertrek van Onuachu is hoe dan ook een sportieve aderlating voor Genk. In 134 officiële wedstrijden voor de Limburgers scoorde hij 85 keer. In 2022 won hij de Gouden Schoen – hij zal de duurste laureaat ooit worden – en won in 2021 met Racing de Croky Cup. Dit seizoen leidde hij in de topschutterstand met 16 goals in 19 duels.

Volledig scherm Onuachu geeft Genk-voorzitter Croonen een knuffel bij zijn afscheid in Genk. © Photo News

Emotioneel

Onuachu nam zelf afscheid van de supporters in een persoonlijke videoboodschap op sociale media. “Ik wil iedereen bedanken die me hier heeft helpen groeien. De verschillende coaches, de technische staf en natuurlijk de supporters. Ik wens de club het beste voor de toekomst. Het is mijn grootste wens dat ze de titel kunnen behalen. Genk zal altijd mijn thuis blijven, waar ik ook ga”, klonk het bij een duidelijk emotionele Onuachu.

“De droom om naar de Premier League te trekken heeft Paul tijdens een lang gesprek nog eens uitgesproken”, zei Dimitri de Condé, Head of Football bij RC Genk. “We konden hem niet langer tegenhouden om die droom waar te maken. Het doet me plezier dat Paul de club daar ook erkentelijk voor is. Zijn vertrek is uiteraard een groot verlies voor onze huidige selectie. Daar moeten we niet flauw over doen. Maar we waren voorbereid op een eventueel vertrek.”

Volledig scherm Onuachu bij zijn afscheid in Genk. © Photo News

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Die zei Vrancken deze ochtend nog: “We gaan hem niet zomaar laten gaan”

Top 10 duurste uitgaande transfers Jupiler Pro League 1. Charles De Ketelaere (Club Brugge) - AC Milan (22/23) - 32 miljoen euro 2. Jonathan David (AA Gent) - Lille (20/21) - 27 miljoen euro 3. Jérémy Doku (Anderlecht) - Rennes (20/21) - 26 miljoen euro 4. Wesley Morães (Club Brugge) - Aston Villa (19/20) - 25 miljoen euro 5. Youri Tielemans (Anderlecht) - AS Monaco (17/18) - 25 miljoen euro 6. Odillon Koussounou (Club Brugge) - Leverkusen (21/22) - 23 miljoen euro 7. Sander Berge (Racing Genk) - Sheffield United (19/20) - 23 miljoen euro 8. Victor Osimhen (Charleroi) - Lille (19/20) - 22,4 miljoen euro 9. Marouane Fellaini (Standard) - Everton (08/09) - 21,76 miljoen euro 10. Paul Onuachu (Racing Genk) - Southampton (22/23) - 18 miljoen euro + bonussen

Volledig scherm Paul Onuachu. © Belga