Een bezoek aan 1A-nieuwkomer Seraing, waar de tijd bleef stilstaan: “Kritiek op ons stadion? Dat begrijpen we”

Belgisch voetbalSeraing een verrijking voor 1A? Wie weet, als het voetbal even hard sprankelt als in de gloriedagen meer dan 25 jaar geleden. Bij de comeback nu is het wel slikken als je de infrastructuur ziet. Kijkt u even mee in het Stade du Pairay.