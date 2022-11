Edward Still is de nieuwe coach van Eupen

Belgisch voetbalDe trainerscarrousel in het Belgisch voetbal gaat ook tijdens het WK door. Eupen stelde Edward Still aan als nieuwe hoofdcoach. De 31-jarige Waals-Brabander is de opvolger van Bernd Storck, die eind oktober aan de deur werd gezet bij de Panda’s.

In de tussenperiode hadden assistenten Kristoffer Andersen en Mario Kohnen de leiding over het eerste elftal. Zij blijven onder Still assistent. Diens broer Nico Still versterkt de technische staf. Edward Still begint deze week aan zijn werkzaamheden bij Eupen, donderdag ontmoet hij de spelers voor het eerst. Die genoten van een korte break na de eerste seizoenshelft.

“Ik ben trots om de nieuwe hoofdcoach van Eupen te zijn”, zei Still in een eerste reactie op de clubwebsite. “De onderhandelingen met het management verliepen zeer positief en ik ben overtuigd van de kwaliteit in de selectie. Ik kijk er naar uit om te starten. Ik wil met de staf een hecht team creëren en samen onze doelen bereiken. Ik kijk er ook naar uit de supporters te ontmoeten. Zij spelen een sleutelrol in het creëren van een hechte ploeg. Samen willen we Eupen weer trots maken.” De club uit de Oostkantons staat na 17 speeldagen 15de in de Jupiler Pro League, net boven de degradatiestreep, met 16 punten.

Still werd eind oktober zelf aan de deur gezet bij Charleroi na een schamele 4/21. Hij werd in mei 2021 aangesteld als hoofdcoach van de Carolo’s en leidde Charleroi vorig seizoen naar een zesde plaats in de reguliere competitie en deelname aan de Europe play-offs. Daarin finishten Still en co als derde. Charleroi was de eerste job als hoofdcoach voor Still. De voorbije jaren timmerde hij aan de weg als assistent bij STVV, Club Brugge, Antwerp en het Chinese Shanghai Port.

Volledig scherm © BELGA