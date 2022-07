Eden Hazard slaat wegens lichte overbelasting training bij Real over, maar... “Ik wil prijzen pakken én ik wil betrokken zijn”

“Hoog tijd om daar verandering in te brengen”, benadrukt Hazard tijdens een gesprek met ESPN, dat Real dezer dagen van nabij volgt in Los Angeles in de aanloop naar een oefenmatch tegen Barcelona, een Clasico zonder inzet. “Ik begin aan mijn vierde seizoen bij Real Madrid maar heb mijn talent eigenlijk nog niet kunnen tonen. Maar veel liever dan met woorden wil ik met daden op het terrein verandering brengen in mijn situatie. Ik voel me gezond en eindelijk topfit. Zo vaak geblesseerd zijn, wat me nooit eerder in mijn carrière was overkomen, vergde een mentale aanpassing. Die vier matchen van de Nations League zorgden eind vorig seizoen voor een klik, ik voelde me voor het eerst sinds lang opnieuw voetballer. Na een korte vakantie was ik klaar er vol in te vliegen. Nog eens een seizoen als de drie vorige bij Real Madrid wil ik niet meer meemaken. Mooie prijzen pakken is leuk, maar je wil je als voetballer betrokken voelen. En dat was absoluut niet het geval. Dat moet in het komende seizoen veranderen.”