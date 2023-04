Duur puntenverlies: Anderlecht en Westerlo houden het ondanks knotsgekke slotfase op 0-0

Geen doelpunten, en dus slechts één puntje voor Anderlecht en Westerlo. En dan mag paars-wit daar eigenlijk nog tevreden mee zijn, gezien het slotkwartier van de Kemphanen. RSCA zakt naar plaats negen, met een verplaatsing naar Genk in het verschiet is dat geen gedroomd scenario.

KIJK. De vele grote kansen voor Westerlo in de slotfase

Die verplichte familiefeestjes voor Pasen, Parijs-Roubaix in volle gekte door het Bos van Wallers én Anderlecht-Westerlo. Allemaal op hetzelfde moment, en toch zat het zonovergoten Lotto Park aardig vol voor de komst van Westerlo. Terecht ook. De Kemphanen staan al een heel seizoen garant voor attractief voetbal, en paars-wit had alle steun nodig in volle strijd om die top acht.

Die strijd voert RSCA zonder Yari Verschaeren (lang out met een kruisbandletsel), al werd die in minuut 10 - zoals zijn rugnummer - wel even geëerd met een applausrondje. “Courage Ket”. Ook afwezig in de basiself: Islam Slimani. Hersteld van zijn spierblessure, maar nog niet fit genoeg om te starten, en dus koos Brian Riemer voor Benito Raman. Bij Westerlo zat Madsen op de bank.

Volledig scherm © BELGA

Anderlecht begon gretig aan de wedstrijd, maar de eerste volwaardige doelkansen waren voor de bezoekers. Eerst kopte de alleen gelaten Chadli op Verbruggen, Jordanov geraakte evenzeer niet voorbij de Nederlandse keeper. En ook toen Fixelles doorgebroken leek, zat Verbruggen er nog net op tijd tussen. Raman tekende voor de grootste kans langs Anderlecht-zijde, maar schoof de bal rakelings naast de kooi van Bolat. Veel balbezit en goeie intenties, maar net als tegen Eupen had Anderlecht het moeilijk om gevaar te creëren.

De teneur na rust was niet heel anders. Amuzu twijfelde te lang om te schieten, en Arnstad was alleen dreigend omdat Bolat zich net niet verkeek op een scherpe voorzet. De inbreng van Slimani rond minuut 70 werd dan ook op luid gejuich onthaald in het Lotto Park. Anderlecht kon hun targetspits echter niet naar zijn kwaliteiten benutten, Vertonghen zorgde met een kopbal van dichtbij op Bolat nog voor het grootste gevaar.

Volledig scherm © BELGA

In het slotoffensief van Westerlo zat een pak meer gif. Neustädter kopte niet zo gek ver over, maar vooral Van den Keybus had eigenlijk moeten scoren. Hij trapte in het slot een huizenhoge kans op Verbruggen. Een minuut later trof Van Eenoo de deklat. Nene deed dat in de toegevoegde tijd nog eens over, terwijl Verbruggen Vetokele met een mirakelreflex van de 0-1 hield. Een wankel Anderlecht hield als bij wonder stand.

Met die 0-0 schiet vooral Anderlecht natuurlijk niet veel op in de jacht op de achtste plaats. Dankzij de overwinning van Charleroi tegen Zulte Waregem staan de Brusselaars weer negende. Met volgende week een bezoek aan leider Genk is puntenverlies geen ideaal scenario. Westerlo blijft hangen op plaats zeven.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

