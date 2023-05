Düsseldorf maakt de tickets gratis: “AA Gent en Standard zouden dat voorbeeld wel kunnen volgen”

Terwijl het feest losbarst in de Champions’ play-offs, blijft het spektakel in de Europe play-offs uit. De clubs krijgen hun stadions maar niet gevuld. Tijdens de eerste speeldag zagen Gent, Cercle, Standard en Westerlo hun toeschouwersaantal zelfs slinken met gemiddeld 37% in vergelijking met het reguliere seizoen. AA Gent-Westerlo kreeg het het hardst te verduren met 7.880 aanwezige fans (43% minder). 3.833 toeschouwers woonden de wedstrijd Cercle-Standard bij (-14%). Deze cijfers blijven een momentopname, waar voornamelijk AA Gent en Cercle niet goed scoorden. Standard verkocht daarentegen 15.000 abonnementen voor de start van play-off 2, al blijft de aantrekkingskracht van de Europe play-offs een heikel punt.

Misschien wat inspiratie opdoen bij onze oosterburen, want daar kwamen ze wel met een zeer creatief idee op de proppen. De fans van tweedeklasser Fortuna Düsseldorf kunnen vanaf volgend seizoen gratis de thuismatchen bijwonen. Het gaat voorlopig wel maar om een testfase van drie wedstrijden. Ook supporters van het bezoekende team hoeven hun portefeuille niet boven te halen. De Duitse club hoopt zo haar band met de fans te versterken, én ze wil uiteindelijk meer toeschouwers naar het stadion lokken. Momenteel speelt Düsseldorf gemiddeld voor 30.000 fans. In totaal kunnen er 54.000 (!) supporters in de Merkur Spiel-Arena wedstrijden bijwonen. Zou deze gratis mayonaise in de Pro League ook pakken?

“We kunnen de Pro League niet zomaar vergelijken met de Duitse profcompetitie”, vertelt sporteconoom Thomas Peeters (Erasmus Universiteit Rotterdam). “Onze oosterburen hebben een grotere markt en kunnen rekenen op interessante bedrijven met grotere sponsorbudgetten. Daarnaast is de cultuur en traditie in het Duitse voetbal aanzienlijk groter dan die in België”, aldus Peeters. Appelen mogen we dus niet met peren vergelijken. Maar kunnen de kleinere spelers uit het Belgisch voetbal zich laten inspireren door Fortuna Düsseldorf?

Peeters denkt er het zijne over: “Als we het hebben over de kleinere clubs zoals Cercle Brugge en Westerlo, zie ik hier geen enkel voordeel in om hun fans te belonen met gratis toegang. Zij hebben niet het grote bereik zoals Club Brugge en Antwerp. Beide ploegen spelen momenteel op het top van hun kunnen. Zij zullen nooit 15.000 mensen naar hun stadion krijgen, zelfs niet als je een bezoek gratis zou maken.”

Quote AA Gent en Standard zouden het voorbeeld van Düsseldorf wel kunnen volgen Thomas Peeters, Sporteconoom

Volledig scherm Een matige opkomst voor Cercle-Standard in het Jan Breydelstadion. © BELGA

Standard en AA Gent

Gratis thuiswedstrijden is dan misschien geen voer voor de kleinere clubs, wel voor de clubs uit de Belgische grootsteden. Peeters: “Gent en Luik zijn steden met grote inwonersaantallen. Bovendien hebben zowel Standard als AA Gent een grote fanbase en kunnen ze wel iets doen met dit ‘gratis’ idee. Ik zie het potentieel er wel van in als beide clubs ervoor kiezen om hun thuiswedstrijden gratis aan te bieden. Zij hebben, in tegenstelling tot Cercle en Westerlo, wel het bereik om hun stadions vol te krijgen.” Het verlies aan ticketinkomsten zouden de clubs kunnen compenseren door 1) de fans meer te laten consumeren (catering tijdens de wedstrijd, merchandise uit fanshop) en/of 2) de sponsorgelden op te trekken. Al lijkt die laatste niet zo simpel, sinds de Pro League besliste om gokbedrijven in de toekomst te verbieden om Belgische profclubs te sponsoren.

Wat is het alternatief?

De discussie over een mogelijke fusie tussen de Belgische en Nederlandse voetbalcompetitie is dan misschien wel van de baan, toch haalt Peeters de BeNeLiga terug van onder het stof. “Ik ben niet per sé voorstander van de BeNeLiga, maar het zou wel leiden tot een schaalvergroting. Naast het economisch aspect zouden de clubs er sterker uitkomen wat betreft de toeschouwersaantallen”, getuigt de sporteconoom, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volledig scherm Opvallend weinig aanwezigen tijdens de wedstrijd Cercle-Standard. © Photo News

De één z’n dood, is de ander z’n brood. De opschaling zou de grotere ploegen nog groter kunnen maken, ten koste van de kleinere clubs. “Met een mogelijke fusie tussen België en Nederland drijf je de kleinere spelers uit de markt. Niemand staat te springen voor een match tussen VV Venlo en Cercle bijvoorbeeld. Maar moeten we écht groter worden en kiezen voor een uitbreiding, of behouden we niet gewoon de tradities van de Jupiler Pro League, kleinere clubs inclusief?”

