Druk op Luka Elsner neemt toe: zondag winnen of einde verhaal als coach van Standard

Het lot van de Sloveen hing aan een zijden draadje, maar hij krijgt dus nog minstens een paar dagen respijt van het bestuur van de Rouches. Winst tegen de Buffalo’s is een absolute must, bij een eventueel ontslag staat assistent-coach Will Still klaar om over te nemen.

Op 2 na slechtste

Opvallend: in de laatste 30 jaar behaalden slechts twee coaches gemiddeld minder punten per match dan de huidige coach: Robert Waseige in 2002 (0.2 punten per match, hij werd ontslagen na 5 wedstrijden) en Johan Boskamp in 2006 (0.5 punten per match, Boskamp mocht na 6 matchen beschikken). Zeljko Majic (1999, 2.15 punten per match) en Michel Preud’homme (2006-2008, 2.10 punten per match) pronken met het beste rapport.