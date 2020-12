Driedubbele pet licentiemanager Van Brantegem verdwijnt wellicht

Daarom staat vandaag de naam van Nils Van Brantegem bovenaan de agenda. Van Brantegem is een man die doorgaans in de schaduw opereert. Maar onder de radar is hij wel een richtinggevende figuur in het Belgisch voetbal. Hij cumuleert drie belangrijke functies. Hij is licentiemanager, waarbij hij mee beslist over het profstatuut van de clubs. Hij is kalendermanager, en bepaalt op die manier welke clubs wanneer spelen. Dat lijkt onbelangrijk, maar dat is het niet. Kijk maar naar de manier waarop Antwerp-coach Ivan Leko afgelopen weekend van leer trok omdat zijn team al zes zondagen op rij om 14u30 speelde, ondanks het Europese programma. En tot slot is Van Brantegem ook nog Chief Financial Officer van de Pro League.