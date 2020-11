Drie getuigen over het fenomeen Mbokani, de Zlatan van België: “Dieu is een van de beste spitsen in Europa”

Belgisch voetbalZoekt, gij zult niet vinden. In België is er geen enkele centrumspits van zijn leeftijd die zo straf is als Dieumerci Mbokani (34). In Europa doet er welgeteld ééntje beter. Zlatan Ibrahimovic, 39 al. Een Zweeds en een Congolees wonder der natuur. Een ex-ploegmaat, ex-trainer en ex-tegenstander getuigen over het fenomeen Mbokani.