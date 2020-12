Drie coaches ontslaan in één seizoen? Charleroi en Eupen deden het AA Gent voor

Belgisch voetbalAA Gent zette gisterenavond met Wim De Decker z'n derde coach van het seizoen op straat. Geen unicum in onze hoogste klasse, maar vaak is het nog niet voorgevallen. Enkel Charleroi en Eupen deden het de Buffalo’s al voor. Opvallend: de Waalse clubs deden dat in hetzelfde seizoen.

Sporting Charleroi 2010/2011: Jacky Mathijssen, Laszlo Csaba en Zoltan Kovac

De laatste jaren is Sporting Charleroi in de Jupiler Pro League een stabiele subtopper geworden, maar het seizoen 2010/2011 was een dieptepunt voor de Henegouwers. Voor het eerst in 26 jaar degradeerde Charleroi toen uit de hoogste klasse van het Belgisch voetbal. Jacky Mathijssen begon als hoofdcoach aan het seizoen, maar werd op 20 september 2010 na zeven speeldagen ontslagen. Een 0-5-nederlaag tegen uitgerekend Club Brugge - Mathijssens ex-club - maakte een einde aan de tweede ambtstermijn van de Limburger op Mambourg.

Laszlo Csaba nam het commando over van Jacky Mathijssen, maar ook onder de Hongaar kon Charleroi het tij niet keren. Op twee competitiewedstrijden van het einde werd Csaba de laan uitgestuurd, z’n assistenten mochten een laatste poging wagen om Charleroi te behoeden voor play-off 3. Dat lukte hen niet. Zoltan Kovac begon als T1 aan PO3, maar na een 3-2-nederlaag in de openingswedstrijd tegen Eupen mocht ook deze Hongaar beschikken. Met Luka Peruzovic op de bank tijdens de resterende wedstrijden moest Charleroi even afscheid nemen van eerste klasse.

Volledig scherm Jacky Mathijssen, Laszlo Csaba en Zoltan Kovac. © BELGA/Photo News

AS Eupen 2010/2011: Danny Ost, Eziolino Capuano en Albert Cartier

U las het al: ook Eupen was in het seizoen 2010/2011 gedoemd tot play-off 3. De club uit de Oostkantons was net via de eindronde gepromoveerd naar de hoogste klasse, maar die stap bleek niet evident. Coach Danny Ost slaagde er tijdens de eerste vijf wedstrijden niet in ook maar één punt te behalen en hield de eer aan zichzelf. Ost ruimde plaats voor Eziolino Capuano. Onder de Italiaan pakte Eupen 1 op 9, maar na welgeteld negentien dagen was ook Capuano al weg aan de Kehrweg.

Als vervanger stelde Eupen Albert Cartier aan. De ex-coach van onder andere Brussels en Tubeke zorgde wel degelijk voor een kentering en leidde de club weg van de laatste plaats. Aan het einde van de reguliere competitie strandde Eupen op één puntje van Lierse en het laatste PO2-stekje. Maar na twee wedstrijden in PO3 was ook het verhaal van Cartier geschreven. Eupen maakte cirkel rond door Danny Ost opnieuw aan te stellen. De Brusselaar bezorgde Eupen een ticket voor de eindronde met de tweedeklassers, maar daar werd het lot van de Panda’s bezegeld: ook Eupen zakte naar tweede klasse.

Volledig scherm Danny Ost, Eziolino Capuano en Albert Cartier. © Photo News