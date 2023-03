Dreyer na knappe goal: “Meteen toen ik hem raakte, voelde ik dat het goed zou komen” - Riemer: “Hier kunnen we mee naar Spanje”

Dreyer nam veel initiatief tegen Villarreal, zoals we stilaan van hem gewend zijn. Zijn linker is een wapen. En hij is één van de weinige Anderlecht-spelers die eens van verder z’n kans durft wagen. Geen eindeloos gebrei, gewoon eens knallen. Ook na die goal ging de 24-jarige Deen nog een paar keer zijn kans van op afstand, weliswaar met minder succes. “Na die goal creëerden we veel bijna-kansen. Onze tweede helft was echt goed, we hadden zelfs kunnen winnen. We gaan naar Spanje met een goed resultaat, en daar is alles mogelijk. Het is en blijft elf tegen elf, het zijn ook geen robots. De volgende match is altijd de belangrijkste, of dat nu de Conference League of de competitie is. Het is leuk om op meerdere fronten actief te zijn. Dan moeten we minder vaak trainen.” (knipoogt)