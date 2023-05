Dreigberichten aan Alderweireld zijn helaas geen uitzondering: “Er is een lijn overschreden. En niet een klein beetje”

Noa Lang lijkt in België niets goed meer te kunnen doen: “Eerst staan ze op de banken voor je en dan slaan ze het deksel op je neus”

Je bent voor Noa Lang of je bent tegen. Dat beeld heeft Lang zelf altijd een beetje in de hand gewerkt sinds hij in oktober 2020 naar Club Brugge kwam. Vandaag haalt de kritiek het steeds meer van de lof. En dat is zonde — enkele weken voor de smaakmaker Noa Lang het Belgische voetbal vaarwel zegt. Het doet heel erg denken aan de exit uit België van een andere Nederlandse balartiest: Mbark Boussoufa. “Noa moet rustig blijven en doen waar ie zo goed in is: voetballen.”