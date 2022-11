Dramatisch Club sleept zich dankzij toekomstige papa Noa Lang na verlengingen voorbij Patro Eisden

REACTIES

Mignolet: “Weten dat het niet geweldig was”

Simon Mignolet was andermaal dé man bij een voor het overige zwak Club Brugge. “Ik had deze moeilijke wedstrijd voorspeld", aldus de doelman. “Maar dan nog hadden we het beter moeten doen en het onszelf makkelijker moeten maken. We weten dat het niet geweldig was, maar ik ben al blij dat we er nog in zitten. Dat is het enige dat telt. Dat we in een vertrouwenscrisis zitten? Ik heb na de wedstrijd tegen AA Gent al gezegd dat het mentale een grote rol speelt. Daarom ben ik ook blij dat we er nog in zitten - als je eruit gaat, gaan de kopjes nog veel meer naar beneden. Nu komt de match tegen Antwerp - die we moeten winnen - en daarna hebben we tijd om bepaalde dingen bij te schaven. In moeilijke matchen als deze het hoofd koel houden, daar hebben we nog heel veel werk aan.”