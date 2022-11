Dramatisch Club sleept zich dankzij Mignolet en Lang na verlengingen voorbij Patro Eisden

Croky CupDat Simon Mignolet nog maar eens matchwinnaar was, zegt eigenlijk alles. Of hoe Club Brugge in Maasmechelen in de verlengingen aan een drama ontsnapte.

Van het Wanda Metropolitano, Estádio do Dragão en de BayArena naar het Patrostadion langs de Maas. Een reality check voor Club Brugge. Buchanan en co keken hun ogen uit. De zestiende finales van de Croky Cup zijn de Champions League niet.

In Maasmechelen was het kermis. Kip à volonté voor het Brugse bestuur, gratis drank voor de meegereisde fans met dank aan Stijn Stijnen. Disco Patro - de lokale diskjockey blies de boxen net niet kapot. Bij blauw-zwart was men er niet helemaal gerust in, zo viel voor de wedstrijd in de catacomben waar te nemen. Hoefkens liet met Vanaken, Jutglà en Skov Olsen niet ál te veel pionnen aan de kant voor wat of een échte cup game of een oefenwedstrijd zou worden.

Lang in zijn nopjes

Eisden uit werd uiteindelijk een beproeving voor Club. Na een speelhelft zonder noemenswaardige kansen vierde het thuispubliek de 0-0-ruststand als een overwinning. Blauw-zwart voetbalde op het tempo van de derdeklasser, slechts één speler bleek in goeie doen langs de oevers van de Maas. Noa Lang was in zijn nopjes. No look pass voor de hoofdtribune, een controle achter het steunbeen. Eindelijk weer de Lang van weleer - het niveau van de tegenstander buiten beschouwing gelaten. De rest bakte er niet veel van. Nusa en Buchanan brachten te weinig, Sowah op het middenveld was geen succes. Achterin ging Club meermaals aan het klungelen, zonder gevolgen weliswaar. De charme van de beker? Veel plezier beleefde Hoefkens er niet aan.

Mignolet wéér reddende engel

De tweede helft bracht aanvankelijk weinig beterschap. ‘Bloed, zweet en tranen’, scandeerden de Clubfans. Een beetje kwaliteit had ook veel opgelost. Voorbij het uur werd Mignolet flink onder vuur genomen en moest Vanaken - anders dan gepland - zijn wedstrijdshirt aandoen. Op de hoofdtribune werd een voorzichtige ‘Forza Patro’ ingezet - verlengingen kwamen steeds dichterbij. Hun spits Sam ontsnapte een kwartier voor tijd wel aan rood na een slag in het gezicht van Mechele. Mignolet schreeuwde tevergeefs richting de vierde man en de VAR, beiden afwezig. Je gelooft het niet, maar zélfs tegen Patro Eisden werd hij de man van de wedstrijd. In de absolute slotfase voorkwam Mignolet met een wereldsave op een open doelkans voor Valcke een ábsoluut drama voor blauw-zwart.

Verlengingen dus in het Maasland, waar Club op fysiek vlak zichtbaar de bovenhand nam. Het resulteerde in minuut 103 in de verlossende 0-1. Lang was wat weggedeemsterd, maar kreeg uiteindelijk wat hij verdiende. De Nederlander was als vanouds in zijn sas - hij maakte de speaker er ostentatief op attent dat niet Nielsen, maar hijzelf gescoord had. In het diepe slot van de tweede verlenging scoorde Lang ook nog een tweede keer.

Ondanks de kwalificatie zijn de zorgen van Club niet verdwenen. Daar waar blauw-zwart richting Antwerp vertrouwen wou tanken, zijn de vraagtekens alleen maar groter geworden. Stroef, stroever, stroefst. En nog maar eens 120 extra minuten in de benen.

