Dramatisch Anderlecht onderuit tegen Kortrijk, Wellenreuter kop van Jut na monumentale blunder

En dan? Dan zaten er zelfs duiven op het veld, echt waar. Zo rustig was het in dat heerlijke lentezonnetje. Anderlecht liet gewoon niets zien, was vooral slordig en zwak en Kortrijk wachtte op zijn moment. Dat kwam er in die ene minuut toegevoegde tijd. Radovanovic kopte een hoekschop van Selemani richting doel, Wellenreuther reageerde te traag, sloeg dan toch de bal weg maar wel in het aangezicht van de inlopende Sainsbury die zonder het te weten had gescoord. Niet eens onverdiend want het had eerder langs Dewaele en Selemani ook nog twee mogelijkheden in het zijnet geknald.