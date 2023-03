Drama voor Yari Verschaeren: Anderlecht-middenvelder tot begin 2024 aan de kant met gescheurde kruisband

Onze analist Marc Degryse ziet dat Europees spelen lang geen punten hoeft te kosten: “Ik zeg niet dat Union nu titelfavo­riet is, maar...”

Europees voetbal kost punten in de competitie. Die stelling kan volgens onze analist Marc Degryse in de vuilbak nu Union, AA Gent en Anderlecht het tegendeel bewijzen. “Het omgekeerde kan even goed: dat een mooi resultaat in Europa je extra energie geeft in eigen land”, zegt hij. Ook de precaire situatie van Club Brugge en het positivisme van Rik De Mil komen aan bod in zijn analyse.