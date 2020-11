Drama voor Vanheusden: kersverse Rode Duivel schreeuwt het uit van de pijn na zware knieblessure

KRC Genk Dewaest blijft in Genkse B-kern: “Niet het juiste moment om hem terug bij groep te halen”

29 oktober Sébastien Dewaest keert voorlopig niet terug naar de Genkse A-kern, hij blijft zijn conditie onderhouden bij de beloften. Vorige week stonden een aantal gesprekken op het programma tussen Dewaest, Thorup en het Genks bestuur. “Na die gesprekken is het ons aanvoelen dat het niet het juiste moment is om Sébastien opnieuw te nemen in de A-kern”, zei Thorup. “Of dat in de toekomst wel zal gebeuren kan ik op dit moment nog niet zeggen.” Dewaest zit al anderhalve maand in de B-kern nadat hij op training een aanvaring had met de voormalige coach Hannes Wolf. Nadien gaf hij de club de boodschap te willen vertrekken tijdens de transferperiode. Dewaest stond op een bepaald moment dicht bij een overgang naar Anderlecht en had zelfs een onderhoud met Kompany, maar tot een definitief akkoord tussen alle partijen kwam het niet. Hoe het verder moet is op dit moment de grote vraag. Hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt om Dewaest terug op te nemen in de A-kern. De 29-jarige verdediger heeft nog een contract tot 2023 bij Genk en is één van de grootverdieners.