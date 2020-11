Drama voor Vanheusden: kersverse Rode Duivel scheurt kruisbanden en is minstens zes maanden uit

Belgisch voetbal 1B. Lommel buigt achter­stand om bij Lierse en wint duel om vierde plaats

30 oktober In 1B heeft een technisch vaardig Lommel met 1-3 gewonnen op het veld van Lierse Kempenzonen. Lommel eiste van in het begin het balbezit op, maar toch was het Lierse dat via Placca de score opende. Kort voor de rust hing Ugalde de bordjes in evenwicht, na goed voorbereidend werk van Zaroury. In het begin van de tweede helft legden Moreno en Zaroury de match in een beslissende plooi. Na de 1-3 kon Lierse te weinig een vuist maken. Verdiende zege dus voor Lommel, dat vierde blijft met elf punten. Lierse (match minder) is vijfde met zeven punten. (KDC)