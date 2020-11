Doorschuifpolitiek Martínez niet bevorderlijk voor U21: “Ze hebben nog niet leren knokken”

Standard Deal tussen investeer­der Fornieri en Standard springt af: “Banken waarschuw­den voor een te risicovol­le investe­ring”

10 november In Luik zitten ze met de handen in het haar. De deal tussen Bruno Venanzi en François Fornieri, die de helft van de aandelen zou overkopen, is alsnog afgesprongen. “De banken waarschuwden mij dat het een te risicovolle investering was”, vertelt Fornieri bij RTBF. De financiële toekomst van Standard oogt zo weer zeer onzeker.