Door het oog van de naald: Antwerp behoudt perfect rapport na 0-1-zege in Eupen

Jupiler Pro LeagueAntwerp blijft foutloos aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. Op het veld van Eupen kreeg het stamnummer 1 het niet cadeau, maar uiteindelijk boekten Van Bommel en co toch een zakelijke 0-1 zege. En nu op naar Basaksehir.

Antwerp speelt donderdag een uiterst belangrijke Europese match tegen het Turkse Basaksehir. Toch wijzigde trainer Mark van Bommel zijn type-elftal slechts op één plaats. Miyoshi kwam in de plaats van Valencia, die drie dagen eerder nog de held was tegen Lillestrøm. Voor de rest (opnieuw) de vertrouwde namen bij de Great Old. Van Bommel heeft duidelijk niet de ambitie om wereldkampioen roteren te worden.

Onder een brandende zon maakte Antwerp er een gezapige eerste helft van. Frey probeerde het met een schot in de korte hoek, Toby ging voor een wereldgoal van op een metertje of vijftig. Die bal ging net naast. Eupen kwam niet verder dan wat flauwe pogingen. Een local die op de persbanken een paar biertjes was komen hijsen, viel er zowaar zelfs bij in slaap. Gelukkig kegelde Alhassan Yusuf kort voor de pauze een bal keihard de perstribune in, zodat de brave jongeman weer wakker schoot.

In de blessuretijd van de eerste periode was er dan ook nog eens wat échte opwinding. De Laet tikte Charles-Cook aan, waarop ref Boterberg de bal op de stip legde. Gelukkig voor Antwerp kon de VAR met een vergrootglas aantonen dat de fout net buiten de zestien gebeurde: weg penalty en 0-0 halfweg.

Mark van Bommel besefte dat het in aanvallend opzicht net iets meer mocht zijn en bracht bij de start van de tweede helft zijn nieuwste aanwinst Jurgen Ekkelenkamp. Op het uur was er ook de kroniek van de aangekondigde wissels: Valencia en Frey kwamen Miyoshi en Frey vervangen. Toen die laatste Janssen zag klaar staan aan de zijlijn drukte hij met het nodige armgezwaai zijn ongenoegen uit. Maar tegen dat hij effectief naar de kant moest, slikte Frey zijn frustraties wel professioneel door. Een instant-effect hadden de wissels niet. Integendeel, het was Eupen dat via Nuhu (schot naast) en Kral (kopbal op de lat) kwam dreigen.

Maar dan, een minuutje of tien voor tijd vond Antwerp plots toch een gaatje. Ekkelenkamp stuurde Valencia het straatje in, waarna Eupenaar Lambert de voorzet van de kwieke Ecuadoraan ongelukkig in eigen doel devieerde. Zo was Valencia toch weer de held van de dag. In de slotfase werd er niet meer gescoord, al kwamen Ekkelenkamp, Charles-Cook, Kral en Prevljak er nog dichtbij. Bij die laatste twee fases schudde Antwerpkeeper Butez telkens een wereldsave uit de mouw.

Finaal stak Antwerp toch weer de drie punten op zak. Ter info: de vorige keer dat Antwerp met vier opeenvolgende zeges aan het seizoen begon, was in het seizoen 1930-’31. Dat jaar vierde men op de Bosuil de tweede landstitel uit de clubgeschiedenis.

