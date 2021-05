D’Onofrio en Bölöni naar Seraing? “Niet het minste contact”

Belgisch voetbalDat Emilio Ferrera FC Seraing zal verlaten is een gedeeld geheim dat deze week zal worden prijsgegeven. Al wil Mario Franchi, de voorzitter van de promovendus, dat nog niet gezegd hebben. “Het contract van Emilio loopt nog tot juni 2022. Zolang die verbintenis in onderling overleg niet voortijdig beëindigd wordt, is hij nog altijd onze coach.”

De Franstalige media vist inmiddels ijverig naar de mogelijke vervanger van Emilio. Midden vorige week werd er gewag gemaakt van Michel Preud’homme. Nu wordt Laszlo Bölöni naar voor geschoven.

De 68-jarige Roemeen is vrij, sinds zijn ontslag bij Panathinaikos een week geleden. Hij zegt: “Als ik diep in mijn geheugen graaf, herinner ik mij Seraing als een ploeg die de grootmachten in België provoceerde. Sindsdien ben ik de club uit het oog verloren. Er is niet het minste contact geweest. Wie mij vernoemt, baseert zich allicht louter op mijn band met Luciano D’Onofrio. Is Luciano betrokken bij Seraing? Dat zou me verbazen.”

Ons ook. Luciano D’Onofrio is goed bevriend met topman van Seraing, Mario Franchi, en er is natuurlijk ook de link met zijn overleden broer Dominique, die mee aan de basis lag van het partnership van de Metallo’s met FC Metz. Daaruit afleiden dat Seraing, na Standard en Antwerp, zijn derde, grote (Belgische) uitdaging kan worden, is fictioneel.

Luciano D’Onofrio heeft de pauzeknop ingedrukt. Voor hoelang? Toen hij in 2011 Standard verliet duurde het zes jaar voor hij terug aan zet verscheen bij Antwerp. Dat hij tussenin AS Eupen steun verleende, is (voor de buitenwereld) een voetnoot. Gezien zijn leeftijd — hij is 65 — en zijn passie voor het voetbal, veronderstellen we dat er deze keer veel minder tijd zal overheen gaan voor hij zijn comeback maakt.

In een recent gesprek met Philippe Gilis, de algemeen directeur van FC Seraing, sloten we een weddenschap af: tussen anderhalve maand en één jaar. Gilis is de ex-financieel directeur van Standard, toen Luciano er, als vice-voorzitter, ‘carte blanche’ had. Met overweldigend succes, vermits Luik op een bepaald ogenblik dé hoofdstad was van het Belgisch voetbal en Standard de rijkste club van het land. Alors? Retour à Sclessin, à condition que toutes les conditions soient réunies? De vraag stellen is er bijna op antwoorden. Hopen de fans van de Rouches.

