Domper voor Zulte Waregem: Ruud Vormer woensdag onder het mes na sleutelbeenbreuk en zes weken out

Jupiler Pro LeagueDe match die Zulte Waregem en KV Oostende allebei moesten winnen om niet verder achterop te geraken in het degradatiedebat, eindigde in een gelijkspel. Voor de Kustboys amper hoopgevend, voor Essevee immens teleurstellend. Zeker omdat ook Ruud Vormer uitviel. Door de overwinningen van Eupen en Kortrijk gaat de situatie van Zulte Waregem en KV Oostende er steeds benarder uitzien. Leye en zijn team staan op vier punten van een veilige plaats, Thalhammer en de zijnen op zes.

Ruud Vormer woensdag op de operatietafel Na overleg met de medische staf, viel bij Zulte Waregem de beslissing dat Ruud Vormer woensdag wordt geopereerd aan de sleutelbeenbreuk die hij opliep tegen KV Oostende. Vormer kwam al in de eerste minuut van die wedstrijd na een luchtduel met Fraser Hornby slecht neer. Hij probeerde nog een klein kwartier verder te voetballen, maar vermeed overduidelijk elk contact en moest uiteindelijk de strijd staken. Vormer werd onmiddellijk naar het nabijgelegen ziekenhuis overgebracht, waar de diagnose van een sleutelbeenbreuk werd gesteld. Zulte Waregem moet het dus zeker de komende zes weken zonder zijn winteraankoop doen. Met nog negen competitiewedstrijden en de terugmatch in de halve finales van de beker op het programma, is de kans zelfs groot dat het seizoen voor Vormer er nu al op zit. (LUVM) Volledig scherm © BELGA

De zenuwen stonden in beide kampen strak gespannen voor aanvang van de kelderkraker tussen Essevee en KVO. Mbaye Leye zette vijf nieuwe namen in zijn startopstelling, al mocht dat niet verbazen nadat hij op Union voor een veredeld B-team had gekozen. Naast Fadera (na schorsing) en het duo Vormer-Vossen (bankzitters in het Dudenpark), keerden ook de herstelde Timothy Derijck helemaal achterin en Zinho Gano diep voorin terug in het team. Lopez, Drambaiev, Rommens, Ramirez en Hallaert verhuisden daardoor naar de bank. Bij de bezoekers uitte Dominik Thalhammer zijn ongenoegen over de nederlaag tegen Anderlecht met liefst zes wissels. Hubert verdrong Phillips in doel, ook Urhoghide, Arase, Ambrose, Dwomoh en Hornby kregen een basisplaats ten koste van Capon, Dewaele, Durdov, Atanga (niet eens bankzitter) en de geblesseerde D’Haese.

Op de Waregemse bank brak een lichte vorm van paniek uit omdat Ruud Vormer al in de eerste minuut naar de kant stapte. De Nederlander bleef even in de dugout zitten terwijl zijn pijnlijke schouder werd behandeld. Amper stond de huurling van Club Brugge tussen de lijnen, of Gano werd diep gestuurd door Vossen. De wederoptredende topschutter stak het leer onder de kansloze Guillaume Hubert om zijn team met zijn zevende competitietreffer van het seizoen een gedroomd beginscenario te schenken (1-0). Dat had nog mooier gekund, maar toen Fila vervolgens Vossen op weg zette naar doel en ook hij raak trof, bleek de Limburger vanuit heel nipt buitenspel vertrokken te zijn. Tussendoor had Bossut een laag schot van Urhoghide moeten overmeesteren.

Amper was het kwartier verstreken, of Vormer moest uit zijn lijden worden verlost. Een gebroken sleutelbeen, luidde het pijnlijke verdict. “Dat wordt dus een operatie en een mogelijke onbeschikbaarheid van zes tot acht weken, in het slechtste geval zelfs langer”, meldde een aangeslagen Mbaye Leye na afloop. “Het zou dus wel eens kunnen dat ik Ruud dit seizoen niet meer kan opstellen. Tja, dat is een opdoffer. Ruud heeft sinds zijn komst hier een enorme positieve impact gehad.”

Rommens kwam Vormer vervangen. De bezoekers eisten het balbezit op, ook al omdat Gano bij de thuisploeg plots liep te manken en duidelijk maakte dat hij last had van de rug. Nadat vervolgens ook Rommens (slag op de neus) en Sissako (slag in de nek) even gingen liggen, groeide de frustratie van Leye omdat ref Laforge laks liet begaan. Toch was het Essevee dat voor het grootste gevaar zorgde. Na een actie van Fadera op links kopte de opgerukte Ciranni binnen het bereik van Hubert, waar hij het leer voor de beter geplaatste Vossen had moeten laten. Oostende dreigde amper, maar had wel een strafschop kunnen krijgen toen Arase door Miroshi werd gehaakt in de zestien. Ook daar zag Laforge geen graten in.

Op slag van rusten deed Oostende bijna zichzelf de das om. Hubert ontzette met te weinig overtuiging, waardoor Ciranni een open doel zag en van ver zijn kans waagde. De bal draaide tot voor de voet van Gano, die in de vlucht op Hubert besloot.

Met McGeehan voor de bleke Dwomoh stuurde Thalhammer zijn Kustboys na de pauze nog nadrukkelijker vooruit, ook al omdat vanuit Luik was doorgesijpeld dat na Eupen ook Kortrijk in de degradatiezone een driepunter had afgedwongen. Dat nieuws zorgde zeker ook in de rangen van Zulte Waregem voor oplopende nervositeit. Een onkennelijk zwakke partij, waarin nauwelijks werd gevoetbald en vooral heel veel geknokt, werd er kwalitatief niet beter op. Brüls belichaamde bij momenten de malaise bij de thuisploeg, maar hij had wel het betere schot in huis na een scherpe tegenaanval. Oostende zette daar een even gevaarlijke poging van Sakamoto tegenover: net te hoog gemikt.

Dat deed Hornby beter, al had Bossut geen problemen met de schuiver van de Schot. Maar uiteindelijk was het wel Hornby die bij het ingaan van het slotkwartier de bordjes niet onverdiend in evenwicht hing na een sterke actie van Kelvin Arase (1-1).

Het sein voor Zulte Waregem, dat het onheil over zichzelf had afgeroepen, om aan een alles-of-nietsoffensief te beginnen. Na een prangende fase waarbij Gano in de draai niet kon afwerken, viel die echter snel stil. Alleen een voorzet van Brüls die millimeters voorlangs zeilde zorgde nog even voor ophef, maar scoren lukte niet meer.

