Doet Olivier Deschacht, die morgen 40ste verjaardag viert, er nog een seizoen bij? “Ik ben er nog niet uit”

“Het zal ook volgend jaar een moeilijk seizoen worden voor Zulte Waregem en fysiek word ik ook een jaartje ouder. Maar ik heb nog zoveel plezier in het spelletje. Anderzijds ben ik soms te moe als mijn kinderen me vragen om met hen iets te doen. Er zijn veel dingen die ik in overweging moet nemen, maar ik ben er nog niet uit.”