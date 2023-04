Doet Club AA Gent nog wankelen? Valt dit weekend het doek voor Zulte Waregem? De scenario’s van de slotspeeldagen op een rij

De laatste rechte lijn van de Jupiler Pro League is ingezet. Met nog drie speeldagen te gaan is de spanning op alle fronten nog te snijden. Kan AA Gent de druk van Club Brugge afhouden richting play-off 1? Vermijdt Anderlecht een blamage? En kunnen Zulte Waregem en KV Oostende de wenkende degradatie nog afwenden? Een overzicht van alle scenario’s en programma’s.

AA Gent en Club Brugge lijken onderling te gaan uitmaken wie het laatste ticket voor play-off 1 op zak steekt. De Buffalo’s, momenteel vierde met 54 punten, hebben alles in eigen handen. Club volgt op twee punten en moet rekenen op puntenverlies van AA Gent, terwijl het zich zelf geen misstap meer kan veroorloven.

Extra lastig voor Club: zelfs als het nog naast AA Gent komt, zijn de troepen van Hein Vanhaezebrouck in het voordeel, aangezien ze momenteel twee wedstrijden meer gewonnen hebben. Blauw-zwart supportert dit weekend dus voor Union, de laatste grote hindernis van AA Gent in de reguliere competitie.

Mathematisch is ook voor Standard en Westerlo deelname aan de Champions’ play-offs nog mogelijk, maar daarvoor zullen zowel AA Gent als Club in elkaar moeten zakken.

De stand:

1. Racing Genk - 71

2. Union - 68

3. Antwerp - 63

4. AA Gent - 54

5. Club Brugge - 52

6. Standard - 49

7. Westerlo - 48

KIJK. Noa Lang: “Play-off 2 spelen zou schandalig zijn”

Anderlecht mist voor het eerst in zijn geschiedenis play-off 1, dat staat vast. Maar geeft paars-wit zijn seizoen nog een beetje kleur in de Europe play-offs? In de strijd om het laatste ticket kijkt Anderlecht het Charleroi van ex-coach Felice Mazzu en Cercle Brugge in de ogen.

Voorlopig heeft Anderlecht als achtste zijn lot in eigen handen, maar het is voor de Brusselaars bang afwachten of Charleroi, dat één punt minder telt, de stopgezette wedstrijd tegen KV Mechelen moet herspelen. Is dat het geval, dan kunnen Mazzu en zijn Carolo’s zomaar de pole positie overnemen. En ook Cercle Brugge hijgt met amper één punt achterstand nog steeds in de nek van Anderlecht. Spanning troef, het programma van de drie ploegen oogt bovendien gelijkaardig.

OH Leuven en STVV volgen op zes punten van paars-wit en zijn enkel op papier nog kanshebbers voor een plek in de top acht.

De stand:

8. Anderlecht - 45

9. Charleroi - 44*

10. Cercle Brugge - 44

11. OH Leuven - 39

12. STVV - 39

* Charleroi herspeelt mogelijk nog de stopgezette match tegen KV Mechelen

KIJK. Raman houdt Anderlecht met rake kopbal op achtste plek

Seraing is ten dode opgeschreven, maar wie zakt mee met de Luikenaars naar het vagevuur van 1B? Vier kanshebbers, van wie Zulte Waregem en KV Oostende er het slechtst voor staan. Voor Essevee kan het dit weekend zelfs al afgelopen zijn als het zelf verliest én Eupen wint - ook voor Oostende wordt het behoud in dat geval aartsmoeilijk.

Al is niet alle hoop voor hen verloren. Voor hetzelfde geld wordt het de komende weken zelfs nog een ware thriller onderin. KV Kortrijk heeft dan wel zes punten voorsprong, het speelt nog een rechtstreeks duel tegen Eupen en neemt het nadien op tegen Antwerp en Union. Eupen speelt van zijn kant ook nog tegen concurrent Zulte Waregem én vervolgens op Club Brugge. Dat terwijl het programma van Essevee en Oostende net iets minder zwaar oogt. Worden de kaarten nog herschud? Of nemen we straks toch afscheid van twee West-Vlaamse clubs?

De stand:

14. KV Kortrijk - 30

15. Eupen - 27

16. KV Oostende - 24

17. Zulte Waregem - 24

18. Seraing - 19

KIJK. Zulte Waregem onderuit na late goals Alderweireld