Doelvrouw Justien Odeurs (24) stopt bij Red Flames: “Ik miste respect en vertrouwen”

Justien Odeurs, jarenlang de vaste nummer één bij de Red Flames, viel eind oktober verrassend naast de selectie voor de twee belangrijke WK-kwalificatiematchen tegen Kosovo en Noorwegen. Een maand later was Odeurs er opnieuw bij, maar bleef ze op de bank tegen Armenië en Polen. Zonder een deftige uitleg. ‘t Was voor Odeurs de druppel die de emmer deed overlopen.

“Ik was Ives Serneels zijn nummer één en ik zou de beste zijn op het EK. Maar dat kan niet als je geen vertrouwen en steunt krijgt. En plots werd ik niet geselecteerd. Heel raar”, aldus Odeurs. Bondscoach Serneels vertelde destijds dat Odeurs niet voldeed aan de hogere eisen die door de sportieve staf aan de Red Flames werden opgelegd. Nicky Evrard verving haar in doel.

Gebrek aan respect en vertrouwen

“Het laatste halfjaar moest ik me voor alles extra verantwoorden. Ik was fysiek perfect in orde, maar keer op keer werd ik mentaal gebroken. Al die loze beloften... Ik voelde me als een speelbal", vervolgde Odeurs. “Ik heb het niet enkel over Serneels. Want de coach maakt nooit alleen een beslissing. Het is gewoon de manier hoe er met mij is omgegaan. Ik miste vertrouwen en respect van de bond, en dat is nu eenmaal belangrijk in het voetbal.”

Odeurs is er dus binnenkort niet bij op het EK van komende zomer in Engeland. “Heel jammer. Want ik ben altijd enorm trots geweest om voor de Red Flames te spelen. Het was een kinderdroom om in doel te staan bij de nationale ploeg. Pijnlijk dus dat het zo moet eindigen.” Al heeft Odeurs geen spijt van haar beslissing. “Ergens voelt het als een opluchting. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Als de bond later opnieuw wil samenzitten, dan sta ik daar zeker voor open. Maar momenteel is dit voor mij de beste keuze.”

