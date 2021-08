Dochter Vanden Stock ergert met bericht over Union: “Het doet deugd om te zien dat we nog kunnen voetballen in Brussel”

Claire Vanden Stock, dochter van oud-preses Roger en minderheidsaandeelhouder op Anderlecht, heeft een opvallend bericht geplaatst op Instagram. Ze postte een fotocollage van in het stadion van Union, waar ze afgelopen weekend te gast was. Daaronder schreef ze: “Het doet deugd om te zien dat we nog kunnen voetballen in Brussel.” Ze insinueert zo dat er op Anderlecht geen goed voetbal te bewonderen valt, wat voor irritatie bij de achterban zorgde. Ook intern was men verrast. Men zou graag op een constructieve manier samenwerken met de B-aandeelhouders om tot een kapitaalsverhoging te komen, maar dergelijke uitlatingen zorgen mogelijk voor onnodige ruis. Tot slot wel nog een kleine nuance: Vanden Stock is nauwelijks nog bij de onderhandelingen betrokken, haar aandelenpakket is enorm verwaterd, wat niet wegneemt dat haar actie bijzonder opmerkelijk te noemen is.