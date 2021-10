“Dit zal zeker geen trend worden”: Refereeing Department verdedigt zich na extreem lange VAR-interventie tijdens Standard-OHL

Belgisch voetbalJoao Klauss en co stonden om ref Kevin Van Damme te drummen, maar die kon ook alleen naar zijn oor wijzen. Minutenlang duurde het. Het publiek begon te morren. Armen ging vragend de lucht in en uiteindelijk ging de arm van Van Damme meer dan 7 minuten na het doelpunt pas de hoogte in voor buitenspel. Zo lang had ref Jan Boterberg ervoor nodig om vanuit de VAR-cabine in Tubeke de 3-0 van Dragus af te keuren, maar volgens het Refereeing Department is er geen reden tot paniek.