“Dit kan ik niet accepteren van mijn spelers”: Steven Defour scherp, nadat KV Mechelen dubbele voorsprong weggeeft tegen Zulte Waregem

“In de eerste helft hebben we gedaan wat we moesten doen. Er was geen vuiltje aan de lucht aan de pauze. Door individuele en positionele fouten krijg je de gelijkmaker binnen. Voorafgaand op de strafschopfase maken we bovendien nog eens technische fouten. Zo brachten we door eigen toedoen Zulte Waregem weer in de wedstrijd. Ik kan accepteren dat we puntenverlies lijden, maar niet op deze manier. Dat kan ik niet accepteren van mijn spelers.” Malinwa verloor dit seizoen al 7 punten in de tweede helft. “Door één tegengoal valt al het vertrouwen weg. Dat we beter aan de tweede helft moeten beginnen, is een werkpunt. Misschien hadden de spelers wel te veel vertrouwen en dachten ze dat het al gebeurd was na enkele goede prestaties. We hebben vanavond gezien dat het snel kan omslaan.”