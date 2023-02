“Dit is een schandaal. Het failliet van de VAR, zoals Hein al zei”: Zulte Waregem furieus op VAR na rood voor Ciranni

Geen finaleplaats voor Zulte Waregem. Essevee verloor na de heenwedstrijd ook de terugmatch in Mechelen, maar achteraf ging het vooral over de hoogst discutabele rode kaart voor Ciranni voor de pauze. “Dit is onbegrijpelijk", klonk het bij een woeste Jelle Vossen. “Een schandaal", herhaalde coach Mbaye Leye tot wel drie keer toe. “Het failliet van de VAR, zoals Hein Vanhaezebrouck al zei.”

KIJK. Zwaar gefrustreerde Vossen: “Begrijp helemaal niks meer van de VAR”

“Neen, ik begrijp helemaal niks meer van de VAR." Jelle Vossen was in het interview na de wedstrijd duidelijk niet te spreken over de interventie van VAR Nicolas Laforge, voor de rust. Na een tackle op Schoofs kreeg Zulte Waregem-speler Ciranni aanvankelijk geel van ref Bram Van Driessche, maar Laforge riep zijn collega naar het scherm. Resultaat: geen geel, maar rood. “De VAR wilde zich vandaag tonen na de heisa van Buchanan”, aldus Vossen. “Dit gaat helemaal nergens over. We hebben het hier wel over een halve finale in de beker van België, hé.”

“Dit valt niet te verklaren", ging hij verder. “Van Driessche stond tien minuten naar het scherm te kijken. Als het een clear error was geweest, had het slechts tien seconden geduurd. We zullen nooit weten hoe het met elf tegen elf was gelopen. We zaten goed in de wedstrijd, konden gevaarlijk zijn. Maar die fase heeft ons dood gedaan. Schoofs heeft zijn enkel verdraaid. Ja, ik verdraai mijn enkel ook soms - zelfs zonder contact. Dit was nooit een fase waarbij de VAR moest ingrijpen om rood te geven. Onbegrijpelijk.”

Leye: “Het failliet van de VAR”

“Het is een schandaal”, trad Essevee-coach Mbaye Leye zijn spits bij. “Ik kan het niet anders zeggen. Hein (Vanhaezebrouck) heeft het moeilijkste al gezegd. Naar hem luistert iedereen, naar mij niet. Het is een schandaal, het failliet van de VAR, zoals Hein al zei. In Brugge gaan ze niet kijken en hier wel. Laforge is natuurlijk de vedette, dus moet de scheidsrechter hier wél naar het scherm.”