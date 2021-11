Dit is de beste Gouden 11-ploeg als je niet naar je budget kijkt

Gouden 11De Jupiler Pro League is veertien speeldagen ver. Wie scoorde zonder naar je budget en de regels te kijken, de meeste punten in de Gouden 11 ? Een overzicht.

1) Anthony Moris (Union, 12 miljoen euro, 38 punten)

De 31-jarige doelman staat met promovendus Union verrassend aan de leiding in de Jupiler Pro League. De Luxemburger hield dit seizoen al vijf keer zijn netten schoon en is van goudwaarde voor de Brusselaars.

2) Clinton Mata (Club Brugge, 23 miljoen euro, 37 punten)

Clinton Mata is al enkele jaren een steunpilaar bij landskampioen Club Brugge. Dit seizoen scoorde Mata al één keer en gaf hij eveneens één assist, maar Mata hield vooral - samen met de andere spelers van blauw-zwart - al vijf keer de nul.

Clinton Mata.

3) Ismaël Kandouss (Union, 8 miljoen euro, 41 punten)

Misschien wel de meest verrassende naam in dit elftal. Voor dit seizoen was de Marokkaanse centrale verdediger niet gekend bij het grote publiek, maar net als de rest van Union, speelt hij een schitterend seizoen.

4) Joris Kayembe (Charleroi, 18 miljoen euro, 40 punten)

Kayemebe en Charleroi verloren net voor de interlandbreak met zware 4-0 cijfers tegen Union, maar toch scoorde de linksachter van de Zebra’s al heel wat punten dit seizoen. De tweevoudige Rode Duivel gaf namelijk al liefst vier assists en liet ook één keer de nettten trillen.

5) Charles De Ketelaere (Club Brugge, 20 miljoen euro, 45 punten)

Wordt dit seizoen door Philippe Clement in de spits geposteerd, maar in de Gouden 11 is hij een middenvelder. De 20-jarige De Ketelaere werkt dit seizoen aan zijn statistieken, want dat was vorig jaar zijn heikelpunt. ‘CDK’ scoorde dit seizoen al vijf keer en gaf ook drie assists. Dubbele cijfers liggen binnen handbereik.

Charles De Ketelaere.

6) Casper Nielsen (Union, 15 miljoen euro, 41 punten)

De draaischijf bij leider Union speelt dit seizoen op een onwaarschijnlijk hoog niveau. Op zijn 27ste lijkt de Deense middenvelder eindelijk klaar voor een stap hogerop, maar eerst nog eventjes uitblinken bij Union.

7) Ryota Morioka (Charleroi, 20 miljoen euro, 40 punten)

De Japanse middenvelder van Charleroi is een lust voor het oog en koppelt die frivoliteit ook aan efficiëntie. Morioka schoot het leer dit seizoen al drie keer tegen de touwen en fungeerde al vijf keer als aangever. De ex-speler van onder meer RSC Anderlecht lijkt bij Charleroi op zijn plaats te zitten.

Ryota Morioka.

8) Noa Lang (Club Brugge, 28 miljoen euro, 39 punten)

Samen met Racing Genk-spits Paul Onuachu is Noa Lang de duurste speler in het spel. De Nederlandse flankaanvaller schaarde zich maar net bij dit elftal. Hij sprokkelde na veertien speeldagen maar twee puntjes meer dan Sergio Gómez, de omgeschoolde linksachter van RSC Anderlecht. Lang was deze eerste veertien speeldagen goed voor drie doelpunten en zes assists.

9) Dante Vanzeir (Union, 17 miljoen euro, 69 punten)

Kersvers Rode Duivel Dante Vanzeir is in bloedvorm. De profvoetballer van het jaar in 1B vormt samen met zijn spitsbroeder Deniz Undav een dodelijk duo. Vanzeir liet de netten al negen keer trillen en gaf ook al zes keer de beslissende pass.

Dante Vanzeir.

10) Michael Frey (Antwerp, 16 miljoen euro, 70 punten)

Michael Frey presteert opvallend goed. Er zijn weinig kenners die hadden voorspeld dat de ex-spits van Waasland Beveren na veertien speeldagen al veertien goals ging gemaakt hebben. Frey is ook de topschutter in de Jupiler Pro League. De Zwitserse sluipschutter maakte op de derde speeldag maar liefst vijf doelpunten op Sclessin.

Michael Frey.

11) Deniz Undav (Union, 13 miljoen euro, 75 punten)

Last but not least, Deniz Undav. De Duitse goalgetter van Union heeft de meeste punten gesprokkeld in de Gouden 11 tot dusver, 75 om precies te zijn. Undav kost amper 13 miljoen euro, omdat hij voor het seizoen nog geen ronkende naam had. Nu lijkt de 25-jarige Duitser onhoudbaar voor de fiere leider. Hij heeft al tien goals en acht assists achter zijn naam staan.

Volledig scherm © HLN

