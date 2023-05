“Dit gelijkspel reken ik mezelf aan”: Standard-coach Deila neemt verantwoordelijkheid op zich, nadat Westerlo in blessuretijd terugkeert

Ballenjon­gens die verdwijnen, seconden die worden geteld en babbeltjes met de scheids­rech­ters: de ‘Puppet Master’ in Ant­werp-coach Van Bommel

“Wie gaat Mark van Bommel zeggen wat hij moet doen? Niemand” Toeval bestaat niet. Of toch niet binnen de muren van de Bosuil. Of het nu de ballenjongens zijn die verdwijnen, de seconden die worden geteld, of de babbeltjes met de arbitrage. Antwerp-coach Mark van Bommel (46) heeft de touwtjes stevig in handen.