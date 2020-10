Dilemma voor Thorup in doel: “Kiezen voor de ervaring van Vukovic, of de toekomst van Vandevoordt”

Belgisch voetbalRacing Genk ontvangt zondag competitieleider Charleroi. Coach Jess Thorup moet een pak knopen doorhakken, maar de moeilijkste ligt wellicht in doel. De ervaren Danny Vukovic (35) ligt in balans met Maarten Vandevoordt (18). Thorup: “Mijn keuze is al gemaakt.”

“Lastig, heel lastig", vindt Thorup de keuze in doel. Vukovic viel weinig te verwijten in de matige competitiestart van Genk, maar moest de laatste twee wedstrijden aan de kant blijven omdat hij positief had getest op het coronavirus.

Het uitvallen van de Australiër viel net samen met de intrede van de nieuwe coach. Onder Jess Thorup kreeg Maarten Vandevoordt zijn kans. Pas 18, maar een groot talent. “Maarten deed het prima”, zegt Thorup.

Blijft de vraag wat de doorslag zal geven. “Kiezen we voor de ervaring van Danny? Of maken we een keuze voor het momentum, en meer in functie van de toekomst? Mijn keuze is al gemaakt. Ik heb die toegelicht in een gesprek waarbij zowel Danny als Maarten aanwezig waren. Ze verdienden het om dezelfde versie te horen."

Wie uiteindelijk de voorkeur krijgt, wilde Thorup nog niet kwijt. “Dat zien jullie zondag wel."

Voorts kan Genk rekenen op een zo goed als volledig fitte kern. Bryan Heynen is aan de beterhand na zijn zware knieblessures. “Binnen drie tot zes weken hopen we hem terug in de selectie te hebben, maar we evalueren zijn situatie week per week." Toma is geschorst. Bongonda keert net terug uit schorsing.

Volledig scherm Jess Thorup. © Photo News