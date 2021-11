Dieumerci Mbokani, nu de ster in Kuwait, had vanavond graag op de Bosuil gespeeld: “In België zou ik nog bij de beteren zijn”

Belgisch voetbalMocht-ie echt komen, is een ereplaats op zijn plek. Dieumerci Mbokani (35) is voor zowel Antwerp als Anderlecht belangrijk geweest, maar in een vervolgverhaal hadden die clubs geen zin. Mbokani trok dan maar naar Kuwait SC, om er te doen wat hij volgens hemzelf ook hier nog zou kunnen: scoren. Een gesprek over leven in een bakoven, telefoontjes met Paul Gheysens en Vincent Kompany. “Vincent zei: ‘Anderlecht is je thuis, je bent altijd welkom.’ Misschien werken we later nog samen.”