Deze cijfers bewijzen het: waarom Union nog straffer doet dan in stuntseizoen

KIJK. Zo verliep de Brusselse derby

→ Vijftien verschillende doelpuntenmakers

Dante Vanzeir vindt Union dit seizoen een meer uitgebalanceerde ploeg: het gevaar komt van meer hoeken. Dat laat zich ook in de doelpuntenmakers zien. In totaal lukten al vijftien verschillende spelers van Union minstens één goal, vorig seizoen waren er dat elf. Van de meest vertrouwde basisploeg scoorde alleen doelman Moris nog niet. Eckert, Nilsson en Puertas bleken al trefzeker als invaller. De bank oogt ook kwalitatief beter gestoffeerd dan vorig seizoen. Zeker in de aanval. In het comebackjaar in 1A leunde Union vooral op het duo Vanzeir-Undav: onder hun beidjes waren ze na 19 speeldagen goed voor 27 van de 47 goals (57%). Het meest gebruikte spitsenduo dit seizoen, Vanzeir en Boniface, maakte tot dusver samen 12 van de 41 goals (29%). Het scorend vermogen spreidt zich over meer spelers, al valt ook de grote bijdrage van Teuma en Adingra (lees verderop in dit artikel) als middenvelders enorm op.

Volledig scherm Senne Lynen was zondag de 15de verschillende doelpuntenmaker in de Belgische hoogste klasse dit seizoen voor Union. © BELGA

→ Brightonhuurling met méér rendement

Simon Adingra verdient een aparte vermelding bij het huidige welslagen. Net als Kaoru Mitoma vorig seizoen is hij een huurling van Brighton, beiden hebben met hun snelheid en dribbels een gelijkaardig profiel. Maar Adingra is een nog grotere gesel voor elke defensie qua rendement. Op Anderlecht lukte hij al zijn zevende competitiegoal, ook telt hij vier assists. Halfweg dit seizoen overtroeft hij nu al Mitoma (5 goals, 4 assists) over zijn héle vorige seizoen.

Volledig scherm Simon Adingra. © BELGA

→ Al elf duels ongeslagen

Vorig seizoen bleef Union tussen speeldag 17 en 26 tien matchen ongeslagen met een oogst van 26 op 30 punten. Die ongelooflijke reeks in zijn comebackseizoen wist Union nu te overvleugelen tot elf. De laatste nederlaag in de competitie dateert van 11 september en de thuismatch tegen Genk. Sindsdien won Union negen wedstrijden en speelde het twee keer gelijk, goed voor 29 op 33 punten.

→ Dubbel grote kloof op ‘boeman’ Club

In het klassement kan Union de prestatie van vorig seizoen net niet overtreffen. Hoewel de Brusselse club na 19 speeldagen met 42 punten slechts een puntje minder telt, staat Union nu niet in poleposition en telt Genk zeven punten meer. Wel opvallend en veelzeggend: Union sloeg al een kloof van acht punten met Club Brugge, de grote titelboeman vorig seizoen en aanzien als de ploeg met de sterkste kern. Vorig seizoen hinkte blauw-zwart op hetzelfde moment slechts vier punten achterop met Union.

Volledig scherm Union hield in oktober ondanks lange tijd een mannetje minder gelijke tred in het duel tegen Club Brugge. Na 19 speeldagen bouwde Union al een voorsprong van acht punten op op de boeman van vorig seizoen. © BELGA

→ Meer balbezit en betere passing

Voetballend zette Union stappen naar een meer dominante spelstijl. Vorig seizoen teerde het succesrecept op de snelle omschakeling, nu bewijst Union regelmatig het spel meer te maken. Het gemiddelde balbezit na 19 speeldagen steeg volgens Statsperform van 47% vorig seizoen naar 52 % nu, terwijl de spelers gemiddeld per wedstrijd evenveel afstand (120 km) afleggen. Verdedigend staat Union gemiddeld met 9 schoten tegen iets minder onder druk dan vorig seizoen met 10,6 schoten tegen. Volgens de Pro League steeg het aantal succesvolle passes van Union van 76% gemiddeld over het hele vorige seizoen naar 80% in dit lopende seizoen.

→ En… nog op drie fronten actief

De goede competitieflow stijgt nog in verdienste als je weet dat Union dit combineerde in een propvolle kalender met een succesvolle Europese campagne. Dankzij groepswinst in de Europa League speelt Union in maart de achtste finales. Union is ook nog in de Belgische beker in de running met donderdag de kwartfinale tegen AA Gent.

Volledig scherm © BELGA