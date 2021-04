Deschacht over carrière, kinderen en leven als ex-voetballer: “Wat ik nu ga doen? Misschien analistenwerk of T2, maar eerst heb ik mentale rust nodig”

“Ik krijg non-stop berichtjes. Mijn smartwatch trilt de hele tijd. Maar het is leuk, dat wilt zeggen dat je iets goed gedaan hebt.” Olivier Deschacht blikt als een tevreden man terug op zijn voetbalcarrière, die 20 jaar duurde. “Voetbal is het mooiste wat er is, maar het is mentaal op voor mij. Leven als een topsporter werd steeds moeilijker voor mij, er wordt zoveel van je geëist. Ik was ook al niet tevreden van mijn trainingen de laatste maanden en mijn laatste twee wedstrijden. De winnaar in mij is te groot om er dan nog een jaar bij te doen en niet op een hoogtepunt te stoppen. Er zijn wel spandoeken gemaakt dat ik voor een vol stadion afscheid moet nemen, maar er zijn gestorven aan corona. Niemand zal ermee inzitten dat ik mijn afscheid moest vieren zonder publiek.”

Wat volgt er nu voor Olivier Deschacht? “Vakantie. Het eerste wat de kinderen vroegen toen ik zei dat ik ging stoppen, is wanneer we op vakantie zouden gaan (lacht). Ten tweede ga ik ook mentale rust nemen. Ik heb veel stress gehad in mijn carrière, stond elke week in de schijnwerpers bij Anderlecht, bij Zulte Waregem mijn uiterste best moeten doen om top te zijn. Wat er nadien volgt? Dat is een moeilijke vraag (zucht). Ik denk dat ik toch eerder analistenwerk wil doen of assistent worden dan hoofdcoach te zijn. Nog eens zoveel stress na dat al 20 jaar gekend te hebben, ik weet niet of ik dat wil.”