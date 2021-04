Deschacht over afscheid in VTM NIEUWS: “Mijn kinderen vroegen meteen wanneer we op vakantie gaan”

Belgisch voetbalOlivier Deschacht (40) kwam in een interview met VTM NIEUWS een eerste keer terug op zijn afscheid als profvoetballer. Deschacht is gelukkig met het afscheid dat hij krijgt van Zulte Waregem en heeft zijn eerste plannen als ex-voetballer al gemaakt. “De eerste vakantie met de kinderen is al geboekt.”