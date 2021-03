Deschacht ontstemd over rode kaart van Marcq: “Soms komen benen onder schoenen terecht”

Olivier Deschacht blies eens voor hij zijn visie op de rode kaart gaf bij rechtenhouder Eleven. “Soms komen benen onder schoenen terecht. Damien is zo niet, die gaat niet in die draaiactie op z'n kuit staan, no way”, was Deschacht duidelijk ontstemd. “Maar dan ziet men die beelden en bekijkt men de fase objectief, niet subjectief. Voor mij komt het been gewoon onder de zool terecht. Het is een heel strenge beslissing. Ook voor de wedstrijd, want daarna was het game over voor ons.”