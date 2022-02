Denis Odoi doorstaat debuut zonder moeite: “We kunnen niet anders dan blij zijn dat hij erbij is”

‘Direct inzetbaar’ heet dat dan. Of hoe Denis Odoi nog geen 48 uur na zijn veelbesproken komst debuteerde voor Club Brugge. Maandagnacht was zijn transfer nog niet officieel, gisteravond mocht hij op het halfuur al invallen voor Mitrovic - Schreuder nam geen risico’s na vroeg geel voor de Kroaat: “Denis is heel goed ingevallen”, was zijn coach tevreden. “Ik vond dat ik moest ingrijpen na die gele kaart. En we deden het ook niet goed achterin. Niet enkel Mitrovic, maar ook de andere verdedigers wilden de bal niet hebben. En dan maak je het Gent wel heel gemakkelijk. Odoi kreeg ook snel geel - een belachelijke kaart, want er was niets aan de hand.”

Ondanks dat hij zélf meteen met geel bestraft werd, doorstond Odoi zijn vuurdoop moeiteloos. Meer nog: hij toonde zich meteen één van de beste Bruggelingen. Eerst rechts centraal achterin, vervolgens op de wingback en na de uitsluiting van Hendry ook nog eens als rechtsachter. Van een polyvalente backup gesproken: “Ik ken hem heel goed op en naast het veld”, aldus Simon Mignolet. “Die jongen is in eerste instantie een winnaar, iemand met een heel goeie mentaliteit. Toevallig had ik ’s middags zijn match tegen Blackpool gezien. Jammer dat hij niet gestart is, want ik had hem willen vertellen dat hij hier niet zo op de man kan zitten als in Engeland (lacht). Hier is dat niet mogelijk, dan krijg je meteen geel.”

Vooral door zijn Anderlecht-verleden, en ook een beetje door zijn leeftijd, werd de komst van Odoi door een deel van de achterban veroordeeld: “We kunnen niet anders dan blij zijn dat hij erbij is”, aldus Mignolet. “Hij heeft direct minuten gepakt en dan zie je wat hij kan bijdragen aan het team. Denis heeft een paar keer promotie behaald met Fulham en heel veel matchen in de Championship gespeeld. Dan heb je zóveel ervaring en bagage.”

De Ketelaere: “AA Gent moest altijd winnen”

Charles De Ketelaere maakte het enige doelpunt van de wedstrijd. “De bal viel goed en dan moet je niet twijfelen. Uiteindelijk ging hij heel mooi binnen”, lachte hij. De Ketelaere was ook eerlijk: “Gent moest deze match altijd winnen. We zijn goed weggekomen, 0-1 is een supergoed resultaat voor ons. Tijdens de rust stuurde de coach bij. In de tweede helft hebben we minder open kansen weggeven, al was het wel afzien na de rode kaart.”

Mignolet: “Alles ligt nog open voor terugmatch”

Mignolet werd uitgeroepen tot man van de match. Met dank aan de penaltysave. “Ik wist dat De Sart in die hoek trapte in de competitie. Ik had mijn huiswerk gemaakt”, klonk het. “Of dit een hold-up was? Tuurlijk. We hebben de hele wedstrijd ondergelegen. Zeker toen we met tien man vielen, was het alles of niets. Alles ligt nog open voor de terugmatch, want er wordt niet meer gekeken naar het aantal goals op verplaatsing. Hopelijk kunnen we het thuis afmaken.”