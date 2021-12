Delferière ontkent verzoek tot matchfixing van Veljkovic: “Hij heeft mij niets gevraagd en ik heb hem niets beloofd”

Operatie Propere HandenVoormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck heeft Dejan Veljkovic ingeschakeld om de titelstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge in het voordeel van de Brusselaars te laten uitdraaien. Dat zegt Veljkovic in het boek ‘De biecht van Veljkovic’. “Ik moest Delferière vragen om Anderlecht ‘te beschermen’ op Brugge.” Delferière ontkent het verhaal in een interview met Le Soir , het bondsparket onderneemt voorlopig geen stappen.

Eerst de context. Met drie speeldagen voor de boeg in play-offs van het seizoen 2016-2017 telt Anderlecht vier punten voorsprong op achtervolger Club Brugge. Op zondag 14 mei staat de topper tussen Anderlecht en Club op het programma, nadien treft Anderlecht nog Charleroi en KV Oostende.

In het pas verschenen boek ‘De biecht van Veljkovic’ beschrijft de Serviër hoe toenmalig manager van Anderlecht Herman Van Holsbeeck hem in aanloop naar die wedstrijd op zijn bureau uitnodigde. Zo staat er in de bewuste passage: “Dejan, jij kent Sébastien Delferière toch erg goed, niet?”, zei Van Holsbeeck. “Hij is scheidsrechter zondag. Het wordt een heel belangrijke match voor ons. Als we verliezen kunnen we de titel nog mislopen. Dat mag niet gebeuren.” Waarop Veljkovic antwoordde: “Wat moet ik dan precies vragen aan Sébastien?”. Van Holsbeeck repliceerde: “Het zal zondag een stomende heksenketel zijn. Een vol huis, een brullende Michel Preud’homme langs de lijn,…Er zal extreem veel druk zijn op de scheidsrechter. Vraag gewoon aan Sébastien om ons te beschermen tijdens die match. Hij moet niets speciaals doen, gewoon correct fluiten, dat is alles. Maar hij mag zich niet laten intimideren. Dat gebeurt soms onbewust. Het is dus belangrijk dat je hem op voorhand spreekt. Ik kan hem moeilijk zelf contacteren, dat begrijp je wel.”

In het boek beschrijft Veljkovic nadien hoe hij de volgende dag Delferière ontmoet in restaurant ‘The New Fox’ in Affligem. “Sébastien zag dat ik nerveus was. Ik had nog nooit aan een scheidsrechter gevraagd om een cruciale wedstrijd in een bepaalde richting te sturen. Ik aarzelde om te beginnen. Ik vertelde hem dat ik de dag voordien bij Van Holsbeeck geweest was. ‘Zondag speelt Anderlecht in Brugge zoals je weet en het gaat om de titel. Herman zegt dat jij scheidsrechter bent voor die match.’ Sébastien knikte. Hij voelde wellicht al in welke richting mijn vraag zou gaan, maar hij werd niet verontwaardigd of boos. Ik vroeg hem om zijn koelbloedigheid niet te verliezen en om het met de woorden van Herman te zeggen ‘Anderlecht te beschermen’ en ‘correct te fluiten’. Sébastien greep met zijn hand mijn bovenarm en kneep er even in. ‘Maak je niet ongerust, vriend… Anderlecht zal niet verliezen.’ Was dit matchfixing? Je zou het zo kunnen bekijken. Ik heb evenwel geen beloftes gedaan. Herman Van Holsbeeck had me niets gegeven om Sébastien aan te bieden, dus het was enkel goodwill die gevraagd en geboden werd.”

De wedstrijd eindigde op 1-1 en een week later pakte Anderlecht de titel op Charleroi. Het bondsparket onderneemt voorlopig geen stappen. Het bondsparket onderneemt voorlopig geen stappen in verband met de match.

Delferière: “Het is lachwekkend”

Over naar Delferière zelf, die het hele verhaal ontkent in een interview met Le Soir. “Veljkovic heeft me nooit iets gevraagd en ik heb hem nooit iets beloofd”, aldus de voormalige topscheidsrechter. “Bovendien laat Veljkovic uitschijnen dat ik die wedstrijd zonder wederdienst gemanipuleerd zou hebben. Denk je nu echt dat de nummer één scheidsrechter van België een match zou beïnvloeden, gewoon om iemand een plezier te doen? Het is lachwekkend.”

“Na de wedstrijd liet Veljkovic me echt schrikken door te zeggen dat Van Holsbeeck hem verteld had dat ‘Anderlecht kampioen was dankzij Delferière’. Maar nadien legde hij me uit dat Van Holsbeeck dat zei omdat elke andere scheidsrechter bezweken zou zijn onder de druk van het Brugse publiek. Dat is alles. Ik heb niemand bevoordeeld, dat is ook duidelijk als je de match herbekijkt.”

Ook voor het feit dat Van Holsbeeck hem enkele maanden later gratis tickets gaf voor de thuismatchen in de groepsfase van de Champions League, heeft Delferière een uitleg. “Toen mijn zoon zag dat Anderlecht Paris Saint-Germain lootte, wilde hij als PSG-fan absoluut gaan kijken in het stadion. Ik belde dus naar de ticketingdienst van Anderlecht, waar men mij vertelde dat ik als niet-abonnee geen voorrang kreeg en dus moest proberen om op de dag zelf aan de ingang tickets te kopen. Mét natuurlijk het risico om in de spionkop van Anderlecht terecht te komen, kun je het je voorstellen? Ik heb dan maar aan Veljkovic gevraagd of hij met zijn connecties aan tickets - waarvoor ik zou betalen - kon geraken. Hij heeft daar met Van Holsbeeck over gesproken en die gaf me vervolgens twee tickets voor alle drie de thuismatchen van Anderlecht in die campagne.”

