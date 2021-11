Dejan Veljkovic geeft opmerkelijk (en niet geheel correct) interview in Servische krant: “Ben behandeld alsof ik iemand heb vermoord”

“Ik ben vorige week vrijgesproken”, zo begint Veljkovic. Hij zag zijn schorsing wegens matchfixing, in 2019 uitgesproken door het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), tien dagen geleden inderdaad geschrapt worden door de rechtbank van eerste aanleg van Brussel. Alléén: in het strafdossier van Operatie Zero is er nog geen uitspraak. Als spijtoptant kan hij geen effectieve gevangenisstraf krijgen, wél kreeg hij een celstraf van vijf jaar met uitstel en een voorwaardelijke boete van 80.000 euro.

In zijn interview haalt Veljkovic uit naar de Belgische justitie en media. “Ik werd gearresteerd en in hechtenis genomen voor dingen waar ik niets mee te maken had”, blijft de Servische Belg enige schuld ontkennen. “Ze vielen me aan en ik stond machteloos, ik mocht niet communiceren met de media, noch mezelf verdedigen. Zelfs mijn vrouw zat 30 dagen in voorarrest. In het voorjaar van 2019 gaven ze me een schorsing van tien jaar voor matchfixing, zonder dat ze bewijzen hadden. Ze veroordeelden me gewoon. Het beroep van mijn advocaten werd afgewezen, en het is verschrikkelijk wat ze de hele tijd over mij schreven. Alsof ik iemand heb vermoord. Ik ging door een hel, omdat ik het werk waar ik van hou niet kon doen. Nu heb ik een groot gevecht voor de boeg. Ik zal sterker dan ooit terugkeren. De komende dagen wordt alles geregeld en krijg ik mijn makelaarslicentie terug. Iedereen weet wat voor reputatie ik heb, niet alleen in België, maar ook in Europa. Ik kan niet wachten om weer te beginnen.”