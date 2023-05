Deila naar Club Brugge: Noorse coach zal er ruim één miljoen euro netto verdienen, maar wat met Rik De Mil?

KIJK. Standard-top likt wonden na vertrek Deila

Vijftien keer Blessin

Club Brugge betaalt de opstapclausule van 2 miljoen euro, die Standard in het contract van de Noor had laten zetten. Pas woensdag nam blauw-zwart contact op met de Rouches, die tot eergisteren in het ongewisse bleven: “Alles is correct verlopen,” aldus Standard-CEO Pierre Locht vanmiddag, daags nadat ook Deila hen had ingelicht. “Maar dat is bijzaak: de teleurstelling regeert.” Ook zijn boezemvriend Fergal Harkin betreurt Deilas vertrek: “Ik dacht dat we aan een driejarenplan bezig waren. Of ik zijn keuze begrijp? Eerlijk gezegd niet. Hij zat bij de grootste club van België en had moeten blijven. Nu gaan we op zoek naar een andere en een betere trainer.” Deila zit zaterdag niet meer op de bank bij Standard, dat Cercle Brugge ontvangt: “Dat is zinloos,” aldus Locht. Harkin, die zich behoorlijk emotioneel toonde, voegde er nog aan toe dat intussen zo’n vijftig trainers via makelaars werden aangeboden. “Waaronder vijftien keer Alexander Blessin (lacht).”