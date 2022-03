Degryse ziet Club Brugge groeien: “Het soepje van Schreuder wordt een kreeftensoep. Héérlijk”

Belgisch voetbalMarc Degryse ziet hoe Club Brugge in februari een metamorfose onderging. “Van het balbezit óm balbezit te hebben was geen sprake meer”, vertelt onze huisanalist na de overtuigende overwinning tegen Antwerp. Degryse heeft het in zijn analyse van speeldag 29 ook over AA Gent, dat play-off 1 in het vizier kan krijgen. “Ze hebben een betere kern dan Antwerp.”